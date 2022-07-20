خادم الحرمين الشريفين وولي العهد يعزيان ملك البحرين

وقال الملك سلمان: «علمنا بنبأ وفاة سمو الشيخة مثايل بنت علي بن عيسى بن سلمان آل خليفة -رحمها الله- وإننا إذ نبعث لجلالتكم ولأسرة الفقيدة بالغ التعازي، وصادق المواساة، لنسأل الله -سبحانه وتعالى- أن يتغمدها بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنها فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنا لله وإنا إليه راجعون».
كما بعث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان برقية عزاء ومواساة، لملك البحرين لذات المناسبة قال فيها: «تلقيت نبأ وفاة سمو الشيخة مثايل بنت علي بن عيسى بن سلمان آل خليفة -رحمها الله- وأبعث لجلالتكم ولأسرة الفقيدة أحر التعازي، وأصدق المواساة، سائلاً المولى العلي القدير أن يتغمدها بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنها فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنه سميع مجيب».
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