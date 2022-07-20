بينها سحب القوات التركية.. قرارات المجلس الوزاري للأمن الوطني

وقال مكتب رئيس الوزراء في بيان، إن "القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي ترأس، مساء الأربعاء، اجتماعاً طارئاً للمجلس الوزاري للأمن الوطني".

وأدان المجلس بـ"أشد العبارات الاعتداء التركي الغاشم الذي استهدف المواطنين الأبرياء في أحد المنتجعات السياحية بمحافظة دهوك، وتسبب بسقوط عدد من الشهداء والجرحى، وبما يؤكد تجاهل الجانب التركي للمطالبات العراقية المستمرة بوقف الانتهاكات ضد سيادة العراق وأمن مواطنيه، واحترام مبدأ حسن الجوار".



ووجّه المجلس "وزارة الخارجية بإعداد ملف متكامل بالاعتداءات التركية المتكررة على السيادة العراقية وأمن العراقيين، وتقديم شكوى عاجلة بهذا الشأن إلى مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة".

كما وجه "وزارة الخارجية باستدعاء السفير التركي لدى العراق وإبلاغه الإدانة، واستقدام القائم بالأعمال العراقي من أنقرة؛ لغرض المشاورة، وإيقاف إجراءات إرسال سفير جديد إلى تركيا".