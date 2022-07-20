اجتماع طارئ للمجلس الوزاري للأمن الوطني لمناقشة القصف

وقال مكتب الكاظمي في بيان ورد لـ الخليج 365، إن "القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي ترأس اجتماعاً طارئاً للمجلس الوزاري للأمن الوطني لمناقشة تداعيات الاعتداء التركي على محافظة دهوك".

وكان قصفاً تركياً، استهدف في وقت سابق من اليوم، مصيف برخ بمحافظة دهوك، ما أسفر عن وقوع 8 قتلى و 23 جريحاً.

