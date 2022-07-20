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انت الان تتابع خبر اول موقف تركي رسمي بعد قصف دهوك - عاجل والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - علقت تركيا، اليوم الأربعاء، على قصف مصيف برخ بمحافظة دهوك.
وقالت وزارة الخارجية التركية في بيان تابعته الخليج 365، إنها "تشعر بالحزن لمقتل 8 وإصابة 23 في غارة جوية على محافظة دهوك العراقية".
وأشارت إلى عدم مسؤوليتها عن القصف، داعية الحكومة العراقية الى "التحقيق في الموضوع".
وكان قصفاً تركياً، استهدف في وقت سابق من اليوم، مصيف برخ بمحافظة دهوك، ما أسفر عن وقوع 8 قتلى و 23 جريحاً.
وأشارت إلى عدم مسؤوليتها عن القصف، داعية الحكومة العراقية الى "التحقيق في الموضوع".
وكان قصفاً تركياً، استهدف في وقت سابق من اليوم، مصيف برخ بمحافظة دهوك، ما أسفر عن وقوع 8 قتلى و 23 جريحاً.