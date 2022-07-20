اول موقف تركي رسمي بعد قصف دهوك - عاجل

وقالت وزارة الخارجية التركية في بيان تابعته الخليج 365، إنها "تشعر بالحزن لمقتل 8 وإصابة 23 في غارة جوية على محافظة دهوك العراقية".

وأشارت إلى عدم مسؤوليتها عن القصف، داعية الحكومة العراقية الى "التحقيق في الموضوع".



وكان قصفاً تركياً، استهدف في وقت سابق من اليوم، مصيف برخ بمحافظة دهوك، ما أسفر عن وقوع 8 قتلى و 23 جريحاً.