شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. ليفربول يستقر على بقاء نجم الفريق هذا الصيف وعدم رحيله والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - استقر الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي على بقاء نجم الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية وعدم رحيله عن صفوف النادي واستمراره حتى نهاية عقده رفقة الريدز ليفربول بقرار من المدرب الألماني يورجن كلوب.

ليفربول يقرر بقاء تشامبرلين

وفي التفاصيل الخاصة بالخبر فإن استقر فريق ليفربول على بقاء الدولى الإنجليزي أوكسليد تشامبرلين لاعب الريدز حتى نهاية عقده مع الفريق، خاصة أن هناك تكهنات في الفترة الأخيرة تشير بالرحيل ولكن قطع المدرب الشك باليقين عندما أكد بقاء صاحب الـ28 عامًا.

وبحسب صحيفة "ذا أثليتك" البريطانية فإن تشامبرلين سوف يستمر رفقة فريق ليفربول حتى صيف عام 2023، أي بنهاية الموسم المقبل، ومن ثم سوف يرحل عن النادي الإنجليزي.

وأشارت الصحيفة إلى أن يورجن كلوب يبدي ثقته الكاملة في اللاعب وأنه في حساباته في الموسم الكروى الجديد من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم 2023، خاصة أن اللاعب يجيد اللعب في أكثر من مركز خاصة في الوسط والهجوم.

وشددت الصحيفة إلى أن اللاعب في الوقت الحالى يخوض تدريبات تأهيلية خاصة من أجل تجنب الإصابات التي كانت يتعرض لها في نهاية الموسم المنصرم، ومنذ انضمامه إلى ليفربول عام 2017.

وتلقى اللاعب في وقت سابق إصابة بقطع في الرباط الصليبي، وأكثر من إصابة في الركبة أبعدته عن المشاركة مع ليفربول في العديد من المباريات على مستوى بطولتي الدوري الإنجليزي ودوري الأبطال.

مهارات تشامبرلين