منع السباحة في شواطئ في نيويورك بعد رصد أسماك قرش

20 يوليو , 2022
نيويورك: تم منع السباحة في شواطئ شبه جزيرة روكاواي يوم أمس الثلاثاء، بعد رصد أسماك قرش قبالة ساحل كوينز، مما يحرم سكان نيويورك من ملاذ للفرار من درجات الحرارة الحارقة.
ونقلت صحيفة «نيويورك ديلي نيوز» عن متحدث باسم إدارة المتنزهات القول إنه تم إخلاء المياه قبل الساعة الثانية ظهرا عقب رصد أسماك قرش بشكل متكرر، مضيفا أن الإدارة سوف تعيد فتح الشواطئ للسباحة عندما يكون الوضع آمنا.
وتجري وحدة الطيران في شرطة نيويورك عمليات مسح ومراقبة لتتبع أسماك القرش.
وغرّدت الشرطة عبر موقع تويتر أن الممشى الساحلي لا يزال مفتوحا.
وأصدرت الأرصاد الجوية الوطنية تحذيرا في خضم موجة الحر التي تجتاح المدينة والمنطقة المحيطة بها، قالت فيه إنه ليس هناك ملاذ من الحرارة في ظل رصد أسماك قرش على الساحل.
ويحذر خبراء الأرصاد من ارتفاع درجات الحرارة إلى 95 درجة فهرنهايت (35 درجة مئوية) في نيويورك اليوم الأربعاء، وقد يصل مؤشر الحرارة إلى مستوى 100، ومن المتوقع أن تستمر الحرارة المرتفعة والرطوبة حتى غد الخميس.
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