التيار الصدري ينظم وقف احتجاجية أمام السفارة التركية

بغداد - ياسين صفوان - نظم أنصار التيار الصدري، اليوم الأربعاء، وقفة احتجاجية أمام السفارة التركية وسط العاصمة بغداد.



وقال إعلام التيار في بيان ورد لـ الخليج 365، إن "أبناء التيار الصدري ينظمون وقفة احتجاجية أمام مبنى السفارة التركية وسط العاصمة بغداد استنكاراً للقصف الذي طال مدنيين في أحد مصايف محافظة دهوك". وكان قصفاً تركياً، استهدف في وقت سابق من اليوم، مصيف برخ بمحافظة دهوك، ما أسفر عن وقوع 8 قتلى و 23 جريحاً.