العشرات يتظاهرون في 'ساحة العشرين' ضد الاعتداءات التركية (صور)

وقال مراسل الخليج 365، إن "العشرات يتظاهرون في ساحه العشرين ضد الاعتداء التركي الذي استهدف مصيف برخ في دهوك".

وأشار إلى أن المتظاهرين قاموا بحرق الأعلام التركية، مطالبين الحكومة بقطع العلاقات مع أنقرة.



يشار الى أن قصفاً تركياً، استهدف في وقت سابق من اليوم الأربعاء، مصيف برخ بمحافظة دهوك، ما أسفر عن وقوع 8 قتلى و23 جريحاً.