انت الان تتابع خبر وزير الدفاع الأمريكي: الأزمة الأوكرانية تمر بمرحلة حاسمة والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أكد وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، اليوم الاربعاء، أن المعارك في أوكرانيا تمر بمرحلة حاسمة، وأن الغرب سيواصل تقديم المساعدة العسكرية إلى كييف.
ونقلت وكالة "نوفوستي" الروسية عن أوستن قوله: "هذه مرحلة حاسمة في الصراع ودعمنا الجماعي لأوكرانيا مهم للغاية وضروري".
وأكدت الضابطة السابقة في وكالة استخبارات الدفاع الأمريكية ريبيكا كوفلر في وقت سابق، أن "الأسلحة الأمريكية لن تساعد أوكرانيا على هزيمة روسيا، واستعادة المساحات الشاسعة التي أخذتها روسيا مستحيلة".
واعتبرت أن "الرئيس الأمريكي جو بايدن أخطأ في الحسابات من خلال تقديم مساعدة عسكرية غير محدودة إلى كييف".
وأكدت الضابطة السابقة في وكالة استخبارات الدفاع الأمريكية ريبيكا كوفلر في وقت سابق، أن "الأسلحة الأمريكية لن تساعد أوكرانيا على هزيمة روسيا، واستعادة المساحات الشاسعة التي أخذتها روسيا مستحيلة".
واعتبرت أن "الرئيس الأمريكي جو بايدن أخطأ في الحسابات من خلال تقديم مساعدة عسكرية غير محدودة إلى كييف".