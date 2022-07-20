محكمة ليبية تعيد نائب رئيس المخابرات إلى منصبه

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 20 يوليه 2022

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قضت محكمة استئناف العاصمة الليبية طرابلس اليوم الأربعاء، بإلغاء إقالة نائب رئيس جهاز المخابرات مصطفى قدور من منصبه.



وأصدرت الدائرة الإدارية الأولى في محكمة إستئناف طرابلس حكمها فى الطعن الإدارى رقم 2022/218 المرفوع من مصطفى إبراهيم الصيد قدور، طعنا فى القرار رقم 2022/588 الصادر عن رئيس جهاز المخابرات الليبية حسين العايب، بشأن سحب القرار رقم 2021/233 القاضى بتعيين نائب رئيس جهاز المخابرات الليبيبة للشؤون الأمنية.

وقضى الحكم بقبول الطعن شكلا، كما قضى فى الشق المستعجل منه، بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه، مشيراً إلى إن هذا الحكم واجب النفاذ ويترتب عليه إنهاء كل الأثار التى ترتبت على إصدار القرار المطعون فيه.