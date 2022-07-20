المغرب.. تحقيقات تكشف تورط وزير حقوق الإنسان السابق في قضية اختلاس

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 20 يوليه 2022

متابعات

توصلت تحقيقات أجرتها الشرطة المغربية بالرباط، إلى تورط وزير حقوق الإنسان السابق محمد زيان، في اختلاس مبلغ مهم من مالية الحزب المغربي الحر الذي كان يقوده، وسيتم رفع تقرير رسمي بذلك إلى النيابة العامة.



وتم البحث في الموضوع بناء على شكوى تقدم بها الأمين العام الحالي للحزب إسحاق شارية، ضد زيان الذي يعتبر شخصية معروفة في المغرب، وتنقل بين عدة مناصب رسمية مرموقة.

وذكر موقع ”العمق“ المغربي استنادا إلى مصادر وصفها بالموثوقة، أن المبلغ الذي اختلسه بلغ 1.164.633 درهما (حوالي 115 ألف دولار)، مصدرها الدعم المادي الذي قدمته الدولة، من المال العام، للحزب برسم انتخابات 2015.