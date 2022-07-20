تامر حسني يرد على منتقدي "بحبك" ويوجه رسالة إلى تركي آل الشيخ

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 20 يوليه 2022

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رد الفنان المصري تامر حسني لأول مرة على منتقدي فيلمه الأخير ”بحبك“، واصفا إياهم بـ“غير الأسوياء“، وشكر في الوقت ذاته رئيس هيئة الترفيه السعودية المستشار تركي آل الشيخ.



وتعرض الفنان تامر حسني مؤخرا للعديد من الانتقادات من الجمهور والنقاد بسبب استحواذه على أغلب المهام في الفيلم، منها التأليف والإخراج والبطولة والموسيقى التصويرية، فضلا عن مستوى الفيلم الضعيف، بحسب النقاد.