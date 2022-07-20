8 قتلى بقصف تركي على "دهوك" في كردستان العراق

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 20 يوليه 2022

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قتل 8 عراقيين وأصيب 23 آخرون، يوم الأربعاء، إثر قصف مدفعي تركي على محافظة دهوك في إقليم كردستان شمال البلاد.



وقالت خلية الإعلام الأمني العراقية، إن ”مصيف قرية برخ في ناحية دركار التابعة لقضاء زاخو في محافظة دهوك في كردستان العراق تعرض إلى قصف مدفعي عنيف، أدى إلى استشهاد 8 مواطنين، وجرح 23 مواطنا آخرين“.

وأشارت الخلية إلى أن جميع القتلى والمصابين من ”السياح المدنيين، وتم إخلاؤهم إلى قضاء زاخو“.