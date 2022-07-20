شكرا لقرائتكم خبر العتيق: الحوثيون يختطفون الأطفال ويقتلونهم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - رحبت السعودية ممثلة في نائب مندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة المستشار محمد العتيق، بتقرير الأمين العام للأطفال والنزاع المسلح وتحديدا الفقرة المرتبطة بتعاون تحالف دعم الشرعية مع الممثلة الخاصة للأمين العام.

وقال «رغم التحفظ على أعداد الحوادث المنسوبة له، أكد التقرير التزام تحالف دعم الشرعية في اليمن بحماية الأطفال وجدوى التدابير المهمة والمستمرة التي اتخذها لتعزيز حمايتهم في النزاع القائم في اليمن وفقا للمرجعيات الدولية».

وجدد التأكيد في هذا الصدد على دعم المملكة لولاية ممثلة الأمين العام للأطفال والنزاع المسلح فرجينيا غامبا ودورها الإيجابي لحماية الأطفال على الصعيد الدولي، معربا عن تطلع المملكة لاستمرار التعاون البناء بينها وبين التحالف من أجل تطوير آليات حماية الأطفال المرتبطين بالنزاع المسلح في اليمن.

ومضى العتيق يقول «أظهر التقرير تزايدا في أعداد الانتهاكات المرتكبة من قبل ميليشيات الحوثي ضد هؤلاء الأطفال سواء من تجنيد للأطفال أو قتلهم أو تشويههم أو اختطافهم، مقارنة بتقرير العام السابق، وما تزال ميليشيات الحوثي تمارس أفظع الجرائم بحق الأطفال في اليمن وانتهاك حقوقهم بل وحشدهم في مباني وملاعب رياضية بهدف التأثير على أفكارهم لتفريخ الإرهاب ونشر التطرف تمهيدا لإرسالهم نحو الجبهات».

ولفت النظر إلى ضرورة أن أي إشارات إيجابية حالية أو مستقبلية في التقرير مرتبطة بميليشيات الحوثي الإرهابية يجب أن يقابلها تنفيذ والتزام حقيقي وتطور إيجابي على أرض الواقع من قبل هذه الميليشيات تجاه أطفال اليمن، حيث أثبتت جميع الشواهد والتجارب السابقة مع الحوثيين وبشكل متكرر عدم جدية هذه الميليشيات وإخلالها بجميع الاتفاقيات والمواثيق.