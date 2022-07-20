العامري يدعو الصدر للترفع عن تسريبات المالكي

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وكانت تسريبات منسوبة للمالكي قد أظهرت إساءة إلى الزعيم الشيعي مقتدى الصدر وعدد من كبار الساسة في البلاد.وطالب العامري كلا من القوى الكردية والإطار التنسيقي إلى الإسراع بتسمية مرشحيهم لاستكمال الاستحقاقات الدستورية والإسراع بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة لمواجهة المخاطر الداخلية والخارجية، ولتحقيق الاستقلال والسيادة والخدمات ومكافحة الفساد.
على صعيد آخر، أفادت مصادر أمنية عراقية أمس، بأن 4 من قوات الشرطة الاتحادية قتلوا وأصيب أربعة آخرون في هجوم على إحدى القرى في محافظة صلاح الدين، وأن عناصر داعش هاجموا قرية مطيبيجة في أطراف ناحية العظيم، مما أسفر عن مقتل 4 من عناصر الشرطة الاتحادية وإصابة 4 آخرين ولاذوا بالفرار.
ويأتي الهجوم رغم العمليات اليومية التي تنفذها القوات العراقية لمطاردة عناصر داعش في مناطق متفرقة من البلاد، حيث ألقت القبض على 9 مطلوبين بتهم إرهابية وجنائية في محافظتي السليمانية وميسان.
وأفادت خلية الإعلام الأمني العراقية في بيان نشرته وكالة الأنباء العراقية أمس، بأن وحدات الاستخبارات والأمن في السليمانية تمكنت من القبض على أحد المطلوبين للقضاء بتهم الإرهاب، فيما ألقت وحدات الاستخبارات والأمن في ميسان القبض على ثمانية مطلوبين للقضاء ثلاثة منهم بتهم الإرهاب وآخرون وفق مواد قانونية مختلفة، مشيرة إلى أنها أحالت المطلوبين إلى الجهات المختصة لإكمال التحقيقات.
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