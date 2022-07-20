شكرا لقرائتكم خبر العامري يدعو الصدر للترفع عن تسريبات المالكي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وصف رئيس منظمة بدر رئيس تحالف الفتح في البرلمان العراقي هادي العامري أمس التسريبات الصوتية المنسوبة إلى رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي بأنها نموذج لإعلام «غارق بالدونية»، ودعا إلى «الترفع وإدانة هذه الأساليب»، وقال «أتمنى على أخينا مقتدى الصدر أن يترفع ويتسامى عن هذه التسجيلات، وهو أهل لذلك».

وكانت تسريبات منسوبة للمالكي قد أظهرت إساءة إلى الزعيم الشيعي مقتدى الصدر وعدد من كبار الساسة في البلاد.

وطالب العامري كلا من القوى الكردية والإطار التنسيقي إلى الإسراع بتسمية مرشحيهم لاستكمال الاستحقاقات الدستورية والإسراع بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة لمواجهة المخاطر الداخلية والخارجية، ولتحقيق الاستقلال والسيادة والخدمات ومكافحة الفساد.

على صعيد آخر، أفادت مصادر أمنية عراقية أمس، بأن 4 من قوات الشرطة الاتحادية قتلوا وأصيب أربعة آخرون في هجوم على إحدى القرى في محافظة صلاح الدين، وأن عناصر داعش هاجموا قرية مطيبيجة في أطراف ناحية العظيم، مما أسفر عن مقتل 4 من عناصر الشرطة الاتحادية وإصابة 4 آخرين ولاذوا بالفرار.

ويأتي الهجوم رغم العمليات اليومية التي تنفذها القوات العراقية لمطاردة عناصر داعش في مناطق متفرقة من البلاد، حيث ألقت القبض على 9 مطلوبين بتهم إرهابية وجنائية في محافظتي السليمانية وميسان.

وأفادت خلية الإعلام الأمني العراقية في بيان نشرته وكالة الأنباء العراقية أمس، بأن وحدات الاستخبارات والأمن في السليمانية تمكنت من القبض على أحد المطلوبين للقضاء بتهم الإرهاب، فيما ألقت وحدات الاستخبارات والأمن في ميسان القبض على ثمانية مطلوبين للقضاء ثلاثة منهم بتهم الإرهاب وآخرون وفق مواد قانونية مختلفة، مشيرة إلى أنها أحالت المطلوبين إلى الجهات المختصة لإكمال التحقيقات.