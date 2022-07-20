اعتقال 7 فلسطينيين بينهم 3 أسرى

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وأفادت مصادر أمنية فلسطينية وفقا لوكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية بأن قوات الاحتلال داهمت منطقة كنار في بلدة دورا واعتقلت الأسير المحرر نايف الرجوب، فيما داهمت عددا من الأحياء في البلدة واعتقلت الأسيرين المحررين كامل جاسر أقطيل، وأيمن الدرابيع.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي أمس سبعة فلسطينيين، بينهم ثلاثة أسرى محررين من جنوب الخليل وبيت لحم.وأفادت مصادر أمنية فلسطينية وفقا لوكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية بأن قوات الاحتلال داهمت منطقة كنار في بلدة دورا واعتقلت الأسير المحرر نايف الرجوب، فيما داهمت عددا من الأحياء في البلدة واعتقلت الأسيرين المحررين كامل جاسر أقطيل، وأيمن الدرابيع.

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