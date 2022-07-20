سوريا تقطع علاقاتها مع أوكرانيا

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ولفت المصدر إلى أن الحكومة الأوكرانية قامت بقطع العلاقات عمليا مع سوريا منذ عام 2018 عندما رفضت تجديد سمات الإقامة للدبلوماسيين السوريين العاملين في السفارة السورية بكييف، مما جعل من المتعذر عليهم ممارسة مهامهم. ونقلت وكالة الأنباء الحكومية السورية (سانا) عنه القول إنه تم في حينه تعليق العمل بالسفارة نتيجة المواقف العدائية للحكومة الأوكرانية.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن مصدر رسمي في وزارة الخارجية السورية أمس أن البلاد قررت قطع العلاقات الدبلوماسية مع أوكرانيا، عملا بمبدأ المعاملة بالمثل، وردا على قرار الحكومة الأوكرانية بهذا الخصوص.ولفت المصدر إلى أن الحكومة الأوكرانية قامت بقطع العلاقات عمليا مع سوريا منذ عام 2018 عندما رفضت تجديد سمات الإقامة للدبلوماسيين السوريين العاملين في السفارة السورية بكييف، مما جعل من المتعذر عليهم ممارسة مهامهم. ونقلت وكالة الأنباء الحكومية السورية (سانا) عنه القول إنه تم في حينه تعليق العمل بالسفارة نتيجة المواقف العدائية للحكومة الأوكرانية.

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