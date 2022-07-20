شكرا لقرائتكم خبر عن ليفربول يوجه رسالة خاصة لمحمد صلاح قبل حفل الأفضل في إفريقيا والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - وجه الحساب الرسمي لنادي ليفربول الإنجليزي، رسالة إلى محمد صلاح نجم منتخب مصر واحد أساطير الفريق الكروي الأول بالريدز.

ليفربول يدعم صلاح قبل حفل الأفضل في إفريقيا



وكتب ليفربول عبر موقع التدوينات القصيرة "تويتر":"‏كل التوفيق للملك المصري ‎مو صلاح بعد تواجده ضمن الثلاثي المرشح للفوز بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا".

المرشحون لجائزة الأفضل في إفريقيا

وجاءت القائمة النهائية للمرشحين لحصد جائزة أفضل لاعب داخل قارة إفريقيا، محمد صلاح نجم ليفربول، ساديو ماني لاعب بايرن ميونيخ الألماني، وميندي حارس مرمى تشيلسي الإنجليزي.

موعد حفل جوائز الأفضل في إفريقيا

ومن المقرر إقامة حفل جوائز الأفضل في إفريقيا هذا العام في المغرب غدًا الخميس، 21 يوليو، حيث سيتم التقييم لفترة ما بين سبتمبر 2021 إلى يونيو 2022.

موعد مباراة ليفربول ولايبزيج

ويخوض الفريق الكروي الأول بنادي ليفربول بقيادة الألماني يورجن كلوب، مباراة ودية ضد لايبزيج، غدًا الخميس الموافق 21 يوليو الجاري.

وسيتم إقامة مباراة الفريقين على ملعب ريد بول آرينا في تمام الساعة الثامنة والربع مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ولايبزيج



وأعلنت قناة الشارقة الرياضية الإماراتية إذاعتها لمباراة ليفربول ولايبزيج غدا ً الخميس، حيث أن تردد القناة على

قمر صناعي نايل سات، تردد 11012، رأسي، معدل الترميز 27500، التصحيح 3/4.



ليفربول كان خاض مباراتين ودتيتين، حيث خسر من نظيره مانشستر يونايتد بنتيجة أربعة أهداف دون مقابل، بينما انتصر في اللقاء الثاني ضد كريستال بالاس بنتيجة هدفين نظيفين.