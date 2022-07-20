شكرا لقرائتكم خبر عن قناة عربية مفتوحة تنقل مباراة ليفربول ولايبزيج الودية والان مع التفاصيل



محمد الفلاح - يواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي، استعداداته للموسم الكروي الجديد، حيث يخوض ودية جديدة ضد نظيره لايبزيج.



موعد مباراة ليفربول ولايبزيج

ويخوض الفريق الكروي الأول بنادي ليفربول بقيادة الألماني يورجن كلوب، مباراة ودية ضد لايبزيج، غدًا الخميس الموافق 21 يوليو الجاري.

وسيتم إقامة مباراة الفريقين على ملعب ريد بول آرينا في تمام الساعة الثامنة والربع مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ولايبزيج



وأعلنت قناة الشارقة الرياضية الإماراتية إذاعتها لمباراة ليفربول ولايبزيج غدا ً الخميس، حيث أن تردد القناة على

قمر صناعي نايل سات، تردد 11012، رأسي، معدل الترميز 27500، التصحيح 3/4.



ليفربول كان خاض مباراتين ودتيتين، حيث خسر من نظيره مانشستر يونايتد بنتيجة أربعة أهداف دون مقابل، بينما انتصر في اللقاء الثاني ضد كريستال بالاس بنتيجة هدفين نظيفين.



قائمة ليفربول المشاركة في المعسكر التحضيري

أدريان، ألكسندر أرنولد، أليسون، باجسيتيك، كارفالو، تشامبرز، كلارك، كلاركسون، إتش ديفيز، دياز، إليوت، فابينيو، فيرمينو، فراوندورف، جوميز، هندرسون، هيل، جونز، جوتا.

كيتا، كوناتي، مابايا، ماتيب، ميلنر، مورتون، مروزيك، نوريس، نونيز، أوكسليد تشامبرلين، فيليبس، روبرتسون، صلاح، تياجو، تسيميكاس، فان دن بيرج، فان ديك، ويليامز.