يونامي تطالب باحترام سيادة العراق وسلامته الإقليمية

وقالت البعثة في بيان ورد لـ الخليج 365، أنها "تدين بشدة القصف المدفعي المميت اليوم في منطقة زاخو بمحافظة دهوك بإقليم كردستان ، والذي أفادت التقارير بمقتل 8 مدنيين وإصابة 23 آخرين".

وأضافت "نتقدم بأحر التعازي لأسر الضحايا وتتمنى للمصابين الشفاء العاجل"، لافتة إلى أن "المدنيين يعانون مرة أخرى من الآثار العشوائية للأسلحة المتفجرة"، مؤكدة أنه "بموجب القانون الدولي ، يجب ألا تكون الهجمات موجهة ضد السكان المدنيين".



ودعت البعثة، إلى "إجراء تحقيق شامل لتحديد الظروف المحيطة بالهجوم"، مشددة على ضرورة "احترام سيادة جمهورية العراق وسلامة البلد الإقليمية في جميع الأوقات"، داعية كافة الأطراف إلى "وقف هذه الانتهاكات دون تأخير".

وكان قصفاً تركياً، استهدف في وقت سابق من اليوم، مصيف برخ بمحافظة دهوك، ما أسفر عن وقوع 8 قتلى و 23 جريحاً.

