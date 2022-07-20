دولة اوروبية تسجل أعلى درجة حرارة منذ 81 عاما

بغداد - ياسين صفوان - حطمت موجة الحر في الدنمارك، اليوم الأربعاء، الرقم القياسي لدرجات الحرارة في تموز المسجل قبل 81 عاما، حيث بلغت الحرارة 35.6 درجة في غرب غوتلاند.

واعلن المعهد الدنماركي للأرصاد الجوية، انه "تم تسجيل الرقم القياسي المطلق في الدنمارك في أغسطس 1975 في نفس المكان، في الجزء الغربي من غوتلاند، في مدينة هولستبرو، عندما ارتفعت درجة الحرارة إلى 36.4 درجات.



أما بالنسبة لشهر تموز ككل، فقد كان الأكثر دفئا في عام 2006، حيث كان متوسط درجة الحرارة اليومية في البلاد 19.8 درجة".

