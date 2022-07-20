صحة كردستان تعلن حصيلة ضحايا الاستهداف التركي.. هذه التفاصيل

وقال متحدث الوزارة، سامان برزنجي، في بيان ورد لـ الخليج 365، "أكدنا لمسؤول إدارة زاخو ومدير الصحة فيها، الاستعداد الكامل لمعالجة الجرحى، وكلفنا مديرَي الصحة العامة في دهوك وأربيل بتقديم الدعم التام لمعالجة المصابين وتوفير كل ما يلزم لذلك من مستلزمات طبية وسيارات إسعاف وأطباء اختصاصيين".وأضاف، "للأسف، فقد ٨ سياح حياتهم (٤ ذكور و٤ إناث) قبل الوصول إلى المستشفيات وجميعهم من الشباب والأطفال، وأحدهم يبلغ من العمر عاماً واحداً".

وأشاربرزنجي إلى "إسعاف ٢٦ جريحاً إلى المستشفيات، وجرى نقل ٣ منهم إلى مدينة دهوك بسبب خطورة إصاباتهم في الرأس، في حين أن الحالة الصحية لستة مصابين تتطلب إجراء عمليات جراحية، وهم يخضعون لها حالياً".