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انت الان تتابع خبر برشلونة يوقف بيع قمصان ليفاندوفسكي والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - رياضة
2022-07-20 | 17:24
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اعلن نادي برشلونة، اليوم الاربعاء، عن ايقاف بيع قميص البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم برشلونة الجديد .
وأشارت تقارير صحفية إسبانية إلى أن "هناك طلبات كثيرة على شراء قميص ليفاندوفسكي بعد الإعلان عن انضمامه رسميًا إلى فريق برشلونة ما تسبب في نفاد حرف "W".
واضافت ان "نادي برشلونة سيعمل على حل هذه المشكلة سريعا، غدا الخميس، حتى تعاد طباعة قمصان ليفاندوفسكي خاصة في المتجر الرئيسي بملعب "كامب نو".
يذكر أن نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم أعلن أمس الثلاثاء استكمال إجراءات ضم روبرت ليفاندوفسكي من بايرن ميونيخ في صفقة ستصل إلى 50 مليون يورو ".
واضافت ان "نادي برشلونة سيعمل على حل هذه المشكلة سريعا، غدا الخميس، حتى تعاد طباعة قمصان ليفاندوفسكي خاصة في المتجر الرئيسي بملعب "كامب نو".
يذكر أن نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم أعلن أمس الثلاثاء استكمال إجراءات ضم روبرت ليفاندوفسكي من بايرن ميونيخ في صفقة ستصل إلى 50 مليون يورو ".
المحرر: سعد أحمد