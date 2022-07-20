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برشلونة يوقف بيع قمصان ليفاندوفسكي

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بغداد - ياسين صفوان -

2022-07-20 | 17:24

برشلونة يوقف بيع قمصان ليفاندوفسكي

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اعلن نادي برشلونة، اليوم الاربعاء، عن ايقاف بيع قميص البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم برشلونة الجديد .
وأشارت تقارير صحفية إسبانية إلى أن "هناك طلبات كثيرة على شراء قميص ليفاندوفسكي بعد الإعلان عن انضمامه رسميًا إلى فريق برشلونة ما تسبب في نفاد حرف "W".

واضافت ان "نادي برشلونة سيعمل على حل هذه المشكلة سريعا، غدا الخميس، حتى تعاد طباعة قمصان ليفاندوفسكي خاصة في المتجر الرئيسي بملعب "كامب نو".


يذكر أن نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم أعلن أمس الثلاثاء استكمال إجراءات ضم روبرت ليفاندوفسكي من بايرن ميونيخ في صفقة ستصل إلى 50 مليون يورو ".
سعد أحمد المحرر: سعد أحمد
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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