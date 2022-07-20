الأمم المتحدة تتهم طالبان بتنفيذ عمليات قتل وانتهاكات لحقوق الإنسان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 20 يوليه 2022

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اتهمت الأمم المتحدة، الأربعاء، حركة طالبان بارتكاب مئات الانتهاكات لحقوق الإنسان في أفغانستان منذ استيلائها على السلطة العام الماضي، من بينها إعدامات دون محاكمة وتعذيب.



وقال رئيس بعثة الأمم المتحدة في أفغانستان بالإنابة ماركوس بوتزيل في مؤتمر صحفي في كابول: ”لا شك في أن نتائج تقريرنا خطيرة للغاية“.

ودائما ما تنفي طالبان اتهامات بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان منذ إطاحتها الحكومة السابقة المدعومة من الغرب، لكن تقرير بعثة الأمم المتحدة الذي نُشر الأربعاء، أورد العديد من الانتهاكات