20 يوليو , 2022
جدري القردة.
قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس اليوم الأربعاء إن المنظمة أكدت 14 ألف إصابة بمرض جدري القردة في جميع أنحاء العالم فضلاً عن خمس وفيات بالمرض في أفريقيا.
وأشارت منظمة الصحة العالمية إلى أن أغلب الحالات التي تم تأكيدها حتى الآن تم رصدها في أوروبا خاصة بين المثليين لكن كل الوفيات وقعت في أفريقيا التي عادة ما شهدت موجات تفش للمرض في السابق.
ومن المقرر أن تعقد المنظمة غداً الخميس اجتماعاً ثانياً للجنة ستقرر ما إذا كان التفشي الحالي للمرض يشكل حالة طوارئ صحية عامة تستدعي القلق الدولي وهو أعلى مستوى من التأهب لديها.
كانت هذه تفاصيل خبر الصحة العالمية: 14 ألف إصابة بجدري القردة في العالم و5 وفيات في أفريقيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المجلة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.