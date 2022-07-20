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انت الان تتابع خبر الخزعلي يحمل الحكومة مسؤولية قصف المنتجع السياحي ويوجه طلباً للبرلمان والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - حمل الأمين العام لحركة "عصائب أهل الحق"، قيس الخزعلي، اليوم الأربعاء، الحكومة المركزية مسؤولية القصف التركي على الأراضي العراقي فيما دعا مجلس النواب إلى القيام بواجباته ازاء منع انتهاك السيادة العراقية وحفظ حرمتها.
وقال الخزعلي في تغريدة عبر تويتر تابعتها الخليج 365، إنه "مرة اخرى يمتد المخلب التركي لينهش جسد العراق الجريح معتدياً على السياح الآمنين في مصيف برخ السياحي بمدينة زاخو العراقية".
وأضاف، أن "أرواح الشهداء الابرياء الذين ارتقوا نهار اليوم ودماء الجرحى ستظل وصمة عار على جبين المعتدين والساكتين على تكرار هذه الاعتداءات السافرة او المتهاونين ازاءها على اقل تقدير".
وأتم الخزعلي "اننا اذ نحمل حكومة تصريف الاعمال اليومية وحكومة الاقليم مسؤولية القيام بواجبها والحفاظ على ارواح المدنيين وحماية سيادة العراق من الانتهاكات التركية المتكررة فأننا نطالب مجلس النواب العراقي الموقر القيام بواجباته ازاء منع انتهاك السيادة العراقية وحفظ حرمتها وتحمل المسؤولية التاريخية في ان يكون على قدر شرف حمل اسم العراق العظيم والحفاظ على سيادته وكرامته وامنه وامانه دون الالتفات الى اي مصالح فئوية وجهوية ضيقة وهزيلة".
وأضاف، أن "أرواح الشهداء الابرياء الذين ارتقوا نهار اليوم ودماء الجرحى ستظل وصمة عار على جبين المعتدين والساكتين على تكرار هذه الاعتداءات السافرة او المتهاونين ازاءها على اقل تقدير".
وأتم الخزعلي "اننا اذ نحمل حكومة تصريف الاعمال اليومية وحكومة الاقليم مسؤولية القيام بواجبها والحفاظ على ارواح المدنيين وحماية سيادة العراق من الانتهاكات التركية المتكررة فأننا نطالب مجلس النواب العراقي الموقر القيام بواجباته ازاء منع انتهاك السيادة العراقية وحفظ حرمتها وتحمل المسؤولية التاريخية في ان يكون على قدر شرف حمل اسم العراق العظيم والحفاظ على سيادته وكرامته وامنه وامانه دون الالتفات الى اي مصالح فئوية وجهوية ضيقة وهزيلة".