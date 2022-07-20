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انت الان تتابع خبر بالصورة.. إغلاق مكتب الفيز في النجف وإنزال العلم التركي والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أفاد مراسل الخليج 365 في محافظة النجف، اليوم الأربعاء، بإغلاق مكتب إصدار "فيز" الدخول إلى تركيا؛ وذلك احتجاجاً على القصف الذي استهدف محافظة دهوك وأوقع ضحايا وجرحى من المدنيين.
وقال مراسلنا، إن مواطنين أقدموا، اليوم، على إغلاق مكتب إصدار الفيز في محافظة النجف، احتجاجاً على قصف مصيف برخ في محافظة دهوك والذي أوقع ضحايا وجرحى من المدنيين.
وكان قصفاً تركياً، استهدف في وقت سابق من اليوم، مصيف برخ بمحافظة دهوك، ما أسفر عن وقوع 8 قتلى و 23 جريحاً.
وكان قصفاً تركياً، استهدف في وقت سابق من اليوم، مصيف برخ بمحافظة دهوك، ما أسفر عن وقوع 8 قتلى و 23 جريحاً.