بالصورة.. إغلاق مكتب الفيز في النجف وإنزال العلم التركي

وقال مراسلنا، إن مواطنين أقدموا، اليوم، على إغلاق مكتب إصدار الفيز في محافظة النجف، احتجاجاً على قصف مصيف برخ في محافظة دهوك والذي أوقع ضحايا وجرحى من المدنيين.

وكان قصفاً تركياً، استهدف في وقت سابق من اليوم، مصيف برخ بمحافظة دهوك، ما أسفر عن وقوع 8 قتلى و 23 جريحاً.

