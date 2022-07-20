محافظة عراقية تعطل الدوام الرسمي غداً

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت محافظة البصرة، اليوم الأربعاء، عن تعطيل الدوام الرسمي يوم غد، فيما استثنت 3 فئات.



وقالت المحافظة في بيان ورد لـ الخليج 365، إن "المحافظ اسعد العيداني يعلن يوم غد الخميس عطلة رسمية لارتفاع درجات الحرارة عدا مديرية التربية بسبب امتحانات البكالوريا ومديرية الصحة والقوات الأمنية".



وكانت هيئة الأنواء الجوية، قد توقعت في وقت سابق من اليوم، تسجيل أربع محافظات درجات حرارة مرتفعة وهي (ميسان 52، ذي قار51، المثنى 50، والبصرة 52).

