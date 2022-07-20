رئيس الجمهورية يعتبر القصف التركي الأخير 'تهديداً للأمن القومي'

وقال صالح في تغريدة عبر تويتر وردت لـ الخليج 365، إن "القصف التركي الذي طال دهوك واسفر عن استشهاد واصابة عدد من أبنائنا، مُدان ومُستنكر ويُمثل انتهاكاً لسيادة البلد وتهديداً للأمن القومي العراقي، وتكرارها غير مقبول بالمرة بعد دعوات سابقة لوقف مثل هذه الاعمال المنافية للقانون الدولي وقواعد حسن الجوار".وكان قصفاً تركياً استهدف مصيف برخ بمحافظة دهوك، ما أسفر عن وقوع 8 قتلى و 23 جريحاً.