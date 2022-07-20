رئيس الوزراء الإسباني: أكثر من 500 وفاة مرتبطة بموجة الحر

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 20 يوليه 2022

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قال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، الأربعاء، خلال رحلة إلى أراغون، المنطقة الشمالية من البلاد المتضررة من الحرائق، إن موجة الحر التي ضربت البلاد لنحو عشرة أيام تسبّبت بمقتل ”أكثر من 500 شخص“.



وأضاف سانشيز أنه ”خلال موجة الحر، توفي أكثر من 500 شخص بسبب ارتفاع درجات الحرارة، بحسب بيانات“، في إشارة إلى تقديرات الوفيات الزائدة التي نشرها معهد الصحة العامة.

والثلاثاء، قالت خدمة ”كوبرنيكوس“ لمراقبة الغلاف الجوي التابعة للاتحاد الأوروبي، إن ”حرائق الغابات في إسبانيا والمغرب أدت إلى المزيد من انبعاثات الكربون، خلال الشهرين الحالي والماضي، مقارنة مع الفترة نفسها في الأعوام السابقة منذ 2003“.