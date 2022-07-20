"لافروف" يؤكد أن محادثات السلام مع أوكرانيا غير منطقية الآن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 20 يوليه 2022

متابعات_الخليج 365

أفادت وكالة ريا نوفوستي الروسية للأنباء أن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف قال اليوم الأربعاء إنه ليس من المنطقي استئناف محادثات السلام مع كييف في الوقت الحالي.



أفادت وكالة ريا نوفوستي الروسية للأنباء أن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف قال اليوم الأربعاء إنه ليس من المنطقي استئناف محادثات السلام مع كييف في الوقت الحالي.

وكان لافروف قد قال في وقت سابق اليوم إن الأهداف الجغرافية لما تسميه موسكو "عمليتها العسكرية الخاصة" في أوكرانيا لم تعد قاصرة على منطقة دونباس في شرق البلاد.