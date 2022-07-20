وزير الخارجية يلتقي وزير خارجية كوريا ويعقدان مباحثات

التقى وزير الخارجية، الأمير فيصل بن فرحان، اليوم، وزير خارجية كوريا بارك جين، في مقر وزارة الخارجية الكورية.

وعقد الوزيران جلسة مباحثات رسمية، جرى خلالها استعراض أوجه العلاقات بين المملكة وكوريا، وسبل تعزيزها وتطويرها في مجالات التعاون كافة، إضافة إلى مناقشة أبرز الموضوعات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وقد أقام وزير خارجية كوريا مأدبة غداء تكريمًا لوزير الخارجية والوفد المرافق له.

حضر جلسة المباحثات ومأدبة الغداء، سفير خادم الحرمين لدى كوريا سامي السدحان، ومدير عام مكتب وزير الخارجية عبدالرحمن الداود.