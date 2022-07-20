الثلاجة أفضل مكان لحفظ العطور؟

ورغم أن لا إجابة حاسمة وعلمية حول الموضوع، يؤكد قسم من الخبراء أن حفظ العطر بالثلاجة ممكن أن يزيد من فعاليته ويجعل رائحته أقوى لا سيما في فصل الصيف.فأشعة الشمس والحرارة الناتجة عن المشعات والتغيرات في درجة الحرارة أن تدمر العطر بمرور الوقت.وينصح الخبراء بتبريد العطر لمدة 20 دقيقة قبل رشه وإعادته بعدها مباشرةً إلى الثلاجة لأن التغير الشديد في درجة الحرارة قد يؤدي إلى إتلاف العطر.وعند تخزين العطر، لا بدّ من التأكد من عدم وضع العطر بالقرب من أي أطعمة نفاذة الرائحة، لذلك ينصح بوضع العطر في عبوته الخاصة كي لا يتلامس مع أي شيء في الثلاجة.

ولكن إذا كنت لا ترغب بوضع العطر في الثلاجة، على الأقل ضع العطر في مكان حرارته ثابتة ومعتدلة.

