اسبانيا: أكثر من 500 وفاة جراء موجة الحر

وقال سانشيز، خلال رحلة إلى أراغون، المنطقة الشمالية من البلاد المتضررة من الحرائق، إن موجة الحر التي ضربت إسبانيا لنحو 10 أيام تسببت بمقتل "أكثر من 500 شخص".

وأضاف: "خلال موجة الحر توفي أكثر من 500 شخص بسبب ارتفاع درجات الحرارة، بحسب بيانات"، في إشارة إلى تقديرات الوفيات الزائدة التي نشرها معهد الصحة العامة.

