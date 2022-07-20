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انت الان تتابع خبر ارتفاع جديدة بإصابات ووفيات كورونا في العراق والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، الموقف الوبائي اليومي الخاص بجائحة كورونا في عموم العراق.
وقالت الوزارة في بيان ورد لـ الخليج 365، إنها سجلت 4247 حالة إصابة جديدة، مقابل تماثل 3473 حالة للشفاء، و 3 حالات وفاة بالفيروس.
وأشارت إلى تلقي 17071 شخصاً للقاح الجائحة في عموم البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية.
وأشارت إلى تلقي 17071 شخصاً للقاح الجائحة في عموم البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية.