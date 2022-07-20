ارتفاع جديدة بإصابات ووفيات كورونا في العراق

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ الخليج 365، إنها سجلت 4247 حالة إصابة جديدة، مقابل تماثل 3473 حالة للشفاء، و 3 حالات وفاة بالفيروس.

وأشارت إلى تلقي 17071 شخصاً للقاح الجائحة في عموم البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية.

