انت الان تتابع خبر حصيلة جديدة لضحايا القصف التركي الذي استهدف دهوك والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - كشف مصدر أمني، اليوم الأربعاء، حصيلة جديدة لضحايا القصف التركي الذي استهدف مصيف "برخ" في دهوك.
وقال المصدر لـ الخليج 365، إن "القصف المدفعي التركي الذي استهدف مصيف برخ في محافظة دهوك أسفر عن وقوع 7 قتلى، و 24 جريحاً".
وكان المصدر قد أفاد للسومرية نيوز،في وقت سابق، إن مصيف برخ بقضاء زاخو تعرض لقصف مدفعي تركي ادى الى مقتل 4 اشخاص واصابة 10 اخرين كحصيلة أولية.
وبين، أن "الضحايا والمصابين بينهم نساء وأطفال".
وكان المصدر قد أفاد للسومرية نيوز،في وقت سابق، إن مصيف برخ بقضاء زاخو تعرض لقصف مدفعي تركي ادى الى مقتل 4 اشخاص واصابة 10 اخرين كحصيلة أولية.