حصيلة جديدة لضحايا القصف التركي الذي استهدف دهوك

وقال المصدر لـ الخليج 365، إن "القصف المدفعي التركي الذي استهدف مصيف برخ في محافظة دهوك أسفر عن وقوع 7 قتلى، و 24 جريحاً".

وبين، أن "الضحايا والمصابين بينهم نساء وأطفال".

وكان المصدر قد أفاد للسومرية نيوز،في وقت سابق، إن مصيف برخ بقضاء زاخو تعرض لقصف مدفعي تركي ادى الى مقتل 4 اشخاص واصابة 10 اخرين كحصيلة أولية.

