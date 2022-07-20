انت الان تتابع خبر الضاري: الاستباحة اليومية للدم العراقي يجب أن تتوقف والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - شدد الأمين العام لحزب المشروع الوطني العراقي، جمال الضاري، اليوم الأربعاء، على الحكومة العراقية حماية العراقيين وإنهاء تواجد كل التدخلات الاجنبية في العراق.
وقال الضاري في تغريدة عبر تويتر، تابعتها الخليج 365، "الاستباحة اليومية للدم العراقي والانتهاكات المتكررة للسيادة، تستوجب تحركا عاجلا لوقف القصف على إقليم كردستان ومحافظة نينوى".
وجدد الضاري الدعوة "لاتخاذ خطوات جادة لإنهاء تواجد كل التدخلات الاجنبية في #العراق ونؤكد ضرورة قيام الحكومة بواجباتها لحماية العراقيين من أي اعتداء داخلي أم خارجي".
وقبل قليل، شنت القوات التركية قصفاً مدفعياً استهدف مصيف برخ في محافظة دهوك ما أوقع 7 قتلى و 24 جريحاً.
وجدد الضاري الدعوة "لاتخاذ خطوات جادة لإنهاء تواجد كل التدخلات الاجنبية في #العراق ونؤكد ضرورة قيام الحكومة بواجباتها لحماية العراقيين من أي اعتداء داخلي أم خارجي".
وقبل قليل، شنت القوات التركية قصفاً مدفعياً استهدف مصيف برخ في محافظة دهوك ما أوقع 7 قتلى و 24 جريحاً.