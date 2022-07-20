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الجيش الأوكراني يقصف أراضي حدودية بمقاطعة كورسك.. ماذا حدث؟

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 20 يوليه 2022

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قال محافظ مقاطعة كورسك رومان ستاروفويت، إن قوات أوكرانيا تقصف المناطق الحدودية بالمدفعية.

 

وأشار المحافظ إلى أن المعبر الحدودي الروسي "كروبيتس" يتعرض للنيران الأوكرانية.

 

وأضاف المحافظ: "تتعرض الأراضي الحدودية في منطقة ريلسكي لقصف مدفعي من جانب أوكرانيا. وتحت نيران العدو، معبر كروبيتس الحدودي".

 

 

وتابع المحافظ القول: "تضررت خطوط الكهرباء، وانقطع التيار الكهربائي في قرية جوروديش. لا يزال القصف مستمرا".

 

ووعد ستاروفويت بنشر التفاصيل لاحقا.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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