الجيش الأوكراني يقصف أراضي حدودية بمقاطعة كورسك.. ماذا حدث؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 20 يوليه 2022

متابعات_الخليج 365

قال محافظ مقاطعة كورسك رومان ستاروفويت، إن قوات أوكرانيا تقصف المناطق الحدودية بالمدفعية.



وأشار المحافظ إلى أن المعبر الحدودي الروسي "كروبيتس" يتعرض للنيران الأوكرانية.

وأضاف المحافظ: "تتعرض الأراضي الحدودية في منطقة ريلسكي لقصف مدفعي من جانب أوكرانيا. وتحت نيران العدو، معبر كروبيتس الحدودي".

وتابع المحافظ القول: "تضررت خطوط الكهرباء، وانقطع التيار الكهربائي في قرية جوروديش. لا يزال القصف مستمرا".

ووعد ستاروفويت بنشر التفاصيل لاحقا.