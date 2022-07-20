شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر لافروف: أهداف روسيا في أوكرانيا لم تعد تقتصر على دونباس والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 20 يوليه 2022

متابعات_الخليج 365

نقلت وكالة الأنباء الروسية الرسمية "ريا نوفوستي" عن وزير الخارجية سيرغي لافروف قوله اليوم الأربعاء، إن أهداف موسكو الجغرافية من "العملية العسكرية الخاصة" في أوكرانيا لم تعد مقتصرة على منطقة دونباس الشرقية بل تتضمن عددا من المناطق الأخرى.



ونقلت الوكالة أيضاً عن لافروف قوله إن أهداف روسيا ستتوسع أكثر إذا قدم الغرب أسلحة بعيدة المدى لكييف.

وحين غزت روسيا أوكرانيا في 24 فبراير (شباط)، نفى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أي نية لاحتلال أراض أوكرانية قائلاً إن هدفه هو نزع السلاح والتخلص من "النازيين" في البلاد، وهو تصريح رفضته كييف والغرب باعتباره ذريعة لشن حرب توسعية استعمارية.