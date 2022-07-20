شكرا لقرائتكم خبر عن بين حالات من الإعجاب والسخرية السماوي يعلن عن قميصه الثاني والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أعلن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي عن قميص الفريق الثاني الإحتياطي للموسم الجديد، وتناول رواد السوشيال ميديا قميص الفريق وسط تضارب كبير فى الآراء بين المعجبين بالقميص وبين من أعرب عن إستيائه بألوان القميص والتصميم بشكل عام.

وتري إدارة السيتي أن تضارب الآراء حول القميص الجديد أمر جيد للغاية للفريق فى الفترة المقبلة ، لا سيما أن هذا الشكل يمثل شكلا من أشكال الدعاية للفريق للإقبال على تجربة إرتداء القميص، الأمر الذي يعود بالأرباح المادية للفريق وينعش خزائن النادي، من خلال متاجره الرياضية لممتلكات الفريق الرياضي.



موقف الفرق الأوربية من سياسة السيتي

ويتبع العديد من الأندية الأوربية الكبري نفس الأسلوب لتحقيق عوائد مالية ضخمة من وراء قميص الفريق الخاصة بها، وتلجأ أندية الريال وبرشلونة واليونايتد وباريس، لإتباع نفس النهج الذي تقوم عليه الشركة الراعية للسيتي فى تصميم القميص الثاني والثالث للفريق.

فى إطار متصل، تقوم الأندية الكبري من تغيير شكل التصميم كاملا فى القميص الثاني والثالث، إضافة إلي تغيير الألوان فى وقت كثير من الأحيان لأسباب ترويجية، أما بالنسبة للقميص الأول للفريق يحافظ على روقنه ولونه بشكله القديم ، مع قابلية القيام ببعض الإضافات على قميص الفريق.



صفقة السيتي الجديدة الأبرز فى إعلان الفريق

كما سلط الأضواء بشكل كبير حول النجم النرويجي هالاند، الصفقة القادمة من الدوري الألماني، وظهر اللاعب فى الإعلان المصور الخاص بالقميص الثاني للسماوي، فى شكل تقديمي لوسائل الإعلام للقميص الإحتياطي للفريق فى الموسم الجديد.

إضافة إلي ظهور عدد من نجوم الفريق، يأتي على رأسهم النجم البلجيكي كيفن دي بروين بنفس الإعلان، مع إطلالة للنجم الإنجليزي فيل فودين متوسط ميدان الفريق، مع إيدرسون وويلكر وجيرليتش.

الجدير بالذكر أن فكرة القميص الحالي مستوحاه من قميص الفريق فى موسم 2011_2012، والذي شهد تتويج الفريق بكاس الإتحاد الإنجليزي، ومن ثم تتويج الفريق بلقب البيرميرليج الغائب عن الفريق منذ 44 عاما فى هذه الفترة.