20 يوليو , 2022
روما: استمر أكثر من 100 من رجال الاطفاء في مكافحة حريق كبير في شمال إيطاليا اليوم الأربعاء، حيث تم نقل 500 شخص من سكان منطقة ماساروسا في توسكانا إلى أماكن آمنة خلال الساعات الماضية.
وأظهر مقطع فيديو خلال الليل ألسنة اللهب تهدد المنازل وتحرق الأشجار، حيث توسعت عدة جبهات للحرائق بسبب الرياح القوية.
وتساند أربع طائرات إطفاء ومروحية الجهود المبذولة على الأرض. وتجري عملية إخماد الحريق في توسكانا منذ الأحد الماضي.
وقال حاكم توسكانا أوجينيو جياني في تغريدة إن بعض أنابيب الغاز انفجرت بعدما أحاطت بها النيران.
ويكافح رجال الاطفاء منذ أسابيع حرائق الغابات والأحراش في أنحاء البلاد.
ويرجع سببب الكثير من الحرائق إلى الاهمال أو الحرق عن عمد، وتفاقمت بعد ذلك بسبب الطقس الجاف والرياح.
وقد تم فرض أعلى حالة تأهب لمواجهة حرائق الغابات في مناطق في جزيرتي صقلية وسردينيا.
كانت هذه تفاصيل خبر إجلاء المئات في منطقة في شمال إيطاليا في ظل انتشار حرائق الغابات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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