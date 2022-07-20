مقتل ستة من عناصر الشرطة العراقية في هجوم مسلح

20 يوليو , 2022
بغداد: قتل ستةٌ من عناصر الشرطة الاتحادية العراقية، وأصيب 7 آخرون، في هجوم وقع ليلاً في منطقة نائية تقع على بعد 140 كيلومترا شمال العاصمة بغداد، نسب لتنظيم الدولة الاسلامية، كما أفاد مصدر عسكري وكالة فرانس برس.
وقال المصدر الذي فضلّ عدم الكشف عن هويته إن عشرة إلى 15 عنصراً في تنظيم الدولة الاسلامية قاموا بمهاجمة نقطة للشرطة الاتحادية بعد منتصف الليل (الأربعاء). وطال الهجوم نحو ساعة.
ووقع الهجوم في منطقة الجلام في محافظة صلاح الدين، في منطقة لا تزال تنشط فيها خلايا لتنظيم الدولة الاسلامية.
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