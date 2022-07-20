لافروف يؤكد أن أوكرانيا لم تُمنح فرصة للتفاوض مع روسيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 20 يوليه 2022

متابعات_الخليج 365

أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الأربعاء، أنه متأكد من أن أوكرانيا لن تُمنح الفرصة للتفاوض مع روسيا.



وقال لافروف في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك" الروسية، إن "الأوكرانيين محرومون حرفياً من أي خطوات بناءة، ويتم ضخهم بالأسلحة وإجبارهم على استخدامها".

وأضاف لافروف أن "هناك قادة تدريب أجانب ومتخصصون من حلف شمال الأطلسي "الناتو" الذين يستخدمون الأسلحة الغربية المختلفة، وبالتالي لا فرصة للجلوس على طاولة المفاوضات".

وتابع الوزير الروسي قائلاً "ليس لدي أدنى شك في أن الأوكرانيين لن يُسمح لهم بالتفاوض حتى يقرر الأمريكيون أنهم قد تسببوا بفضيحة كافية وزرعوا الفوضى ويمكن ترك كييف لوحدها وسنرى كيف تخرج واشنطن من هناك".