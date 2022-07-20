عاجل.. أوكرانيا تشكر الإمارات قيادة وشعبا على جهودها الإنسانية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 20 يوليه 2022

وجهت سفارة أوكرانيا لدى دولة الإمارات، الثلاثاء، الشكر لقيادة الإمارات وشعبها على المساعدات الإنسانية المتواصلة.



وقالت في تغريدة عبر حسابها الرسمي على "توتير": "نشكر دولة الإمارات العربية المتحدة على المساعدات الإنسانية المهمة لأوكرانيا. وصلت اليوم إلى مقاطعة سومي 20 طنا من المواد الغذائية وما زالت 7 أطنان من الأدوية في طريقها إلى مستشفياتنا.. شكرا للإمارات قيادة وشعبا".

وتواصل دولة الإمارات تقديم الدعم الإغاثي انطلاقاً من النهج والتضامن الإنساني لدعم جهود الإغاثة الإنسانية الدولية ومساعدة الشعوب كافة في تخطي أزماتها الإنسانية، والتخفيف من حدة المعاناة خاصة للنساء والأطفال.