شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مستوطنون متطرفون يقتحمون باحات المسجد الأقصى والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - اقتحم عشرات المستوطنين المتطرفين اليهود، اليوم، باحات المسجد الأقصى المبارك بمدينة القدس المحتلة.



وأكدت دائرة الأوقاف الإسلامية العامة بالقدس، في بيان لها، إن عشرات المستوطنين المتطرفين اقتحموا الأقصى، من جهة باب المغاربة بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي الخاصة المدججة بالسلاح، ونفذوا جولات مشبوهة، وأدوا طقوسا تلمودية استفزازية في باحاته وسط التصدي لهم بالطرد وهتافات التكبير الاحتجاجية من قبل المصلين والمرابطين وحراس المسجد الأقصى المبارك.