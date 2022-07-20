العراق.. مقتل 6 من عناصر الشرطة في هجوم لداعش

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 20 يوليه 2022

متابعات_الخليج 365

قتل 6 من عناصر الشرطة الاتحادية العراقية، وأصيب 7 آخرون، في هجوم وقع ليلاً في منطقة نائية تقع على بعد 140 كيلومتراً شمال العاصمة بغداد، نسب لتنظيم داعش الإرهابي، كما أفاد مصدر عسكري وكالة فرانس برس.



وقال المصدر الذي فضلّ عدم الكشف عن هويته إن "عشرة إلى 15 عنصراً في تنظيم داعش قاموا بمهاجمة نقطة للشرطة الاتحادية بعد منتصف الليل (الأربعاء).

وطال الهجوم نحو ساعة". ووقع الهجوم في منطقة الجلام في محافظة صلاح الدين، في منطقة لا تزال تنشط فيها خلايا لتنظيم داعش.