الإعلام الفرنسي يُبرز حفاوة التكريم والتقدير للشيخ محمد بن زايد.. التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 20 يوليه 2022

متابعات_الخليج 365

وصفت قناة "TV5" الفرنسية، رئيس الدولة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، بالزعيم الذي أصبحت بلاده في أقل من عشر سنوات مؤثراً رئيساً في الجغرافيا السياسية للشرق الأوسط والعالم.



وبثّت القناة التلفزيونية واسعة الانتشار، تقريراً مطوّلاً عن حياته بمناسبة زيارته لباريس ولقائه مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، وقالت إنّه "زعيم طموح اعتمد سياسة دولية إيجابية أكثر حزماً، وتحت قيادته أصبحت الإمارات لاعباً مؤثراً في الشرق الأوسط وأفريقيا".

وأشادت "TV5" بمُشاركة أبوظبي في التحالف الدولي المُناهض لداعش بقيادة الولايات المتحدة في كل من العراق وسوريا، وفي تحالف عربي عسكري في اليمن لمُحاربة المتمردين الحوثيين منذ عام2015.

وأكدت القناة أنّ دولة الإمارات أصبحت محاوراً سياسياً متميزاً، وتعمل على مُضاعفة الشراكات الدولية المثمرة، فضلاً عن تطور اقتصادي غير مسبوق.

كما أشادت بسياسة التسامح والانفتاح في الإمارات، مُتحدّثة بشكل خاص عن إطلاق اسم مريم أم عيسى عليهما السلام على مسجد الشيخ محمد بن زايد في منطقة "المشرف" بأبوظبي، بناءً على أوامر الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في عام 2017، وذلك ترسيخاً للصلات الإنسانية بين أتباع الديانات المختلفة، والقواسم المشتركة بين الأديان السماوية.

من جهتها تحدّثت يومية "لو موند" عن حفاوة التكريم والتقدير الكبيرين لضيف فرنسا الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في زيارته الرسمية الأولى منذ انتخابه رئيساً، حيث أشارت إلى أنّ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون كان حريصاً على تعزيز التكريم الاحتفالي للتأكيد على مكانة دولة الإمارات ورئيسها في المُجتمع الدولي.

وركّزت الصحيفة الفرنسية بشكل خاص على مأدبة العشاء التي أقامها ماكرون في قصر فرساي تكريماً لرئيس الدولة والوفد المرافق له، والذي حضره أكثر من مائة مدعو من عالم الأعمال والثقافة والعلوم، في علامة واضحة على عُمق العلاقات بين البلدين وفقاً لـِ "لو موند"، كما زار الشيخ محمد بن زايد، النصب التذكاري للجندي المجهول في ميدان "قوس النصر" في مدينة باريس، حيث تمّ استقباله بحفاوة بالغة.