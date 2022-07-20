شكرا لقرائتكم خبر عن صلاح ضد ماني.. القائمة النهائية المرشحة لأفضل لاعب في إفريقيا والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أعلن الاتحاد الافريقي لكرة القدم كاف القائمة المصغرة الخاصة بالأسماء المرشحة للحصول على جائزة أفضل لاعب في إفريقيا 2022 وهي التي تقدم بصورة سنوية للشخصية الأبرز في عالم الساحرة المستديرة وفقا لعدد من المعايير

صلاح يتقدم المرشحين لجائزة الأفضل بإفريقيا

صلاح وماني

وشهدت القائمة النهائية وجود الدولي المصري محمد صلاح الذي ينافس على جائزة الأفضل في إفريقيا 2022 بعد أن نجح لاعب نادي ليفربول في الحصول على لقب هداف الدوري الانجليزي الممتاز وأفضل صانع العاب بجانب جائزة الأفضل في البريميرليج.

وينافس الفرعون المصري زميله السابق بالفريق الإنجليزي ساديو ماني الذي إنضم مؤخرًا لصفوف فريق نادي بايرن ميونيخ الألماني وقائد المنتخب السنغالي الذي قاد أسود التيرانجا لحصد لقب كأس أمم إفريقيا والوصول لكأس العالم فيفا قطر 2022 بجانب مواطنه إدوارد ميندي حارس مرمى تشيلسي.

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وشهدت القائمة النهائية إستبعاد لاعبنا الدولي الجزائري رياض محرز لاعب نادي مانشستر سيتي على الرغم من تتويجه بلقب الدوري الانجليزي مع كتيبة بيب جوارديولا لكنه فشل في قيادة منتخب بلاده للوصول إلى كأس العالم بجانب الخروج من دور المجموعات.

ومن المُنتظر أن يتم الكشف الفائزين بالجوائز يوم غدًا الخميس في الحفل الذي يقام عند حلول الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت أم القرى التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة.