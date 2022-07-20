منطقة نينجشيا بشمال غربي الصين تسجل حالة إصابة بالطاعون الدبلي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 20 يوليه 2022

سجّلت منطقة نينجشيا بشمال غربي الصين، الثلاثاء، حالة إصابة بالطاعون الدبلي أو ما يسمى الموت الأسود في مدينة ينتشوان حاضرة المنطقة.



وكان المريض عاد إلى ينتشوان قادما من منغوليا الداخلية ذاتية الحكم في شمالي الصين، وفقا لمصادر بمقر الوقاية من الوباء والسيطرة عليه في المنطقة.

وأطلقت منطقة نينجشيا إنذار الاستجابة الطارئة من المستوى الرابع للوقاية من الوباء والسيطرة عليه بدءا من مساء الثلاثاء، مطالبة ببذل جهود لأجل علاج المريض بشكل كامل وتنفيذ إجراءات شاملة للوقاية والسيطرة.

يُعد الطاعون مرضا معديا قد يفضي إلى الوفاة، وتحدث الإصابة به بسبب بكتيريا تسمى "يرسينية" تعيش في بعض الحيوانات، لاسيما القوارض، والبراغيث.

والطاعون الدَّبْلي هو النوع الأكثر شيوعا للمرض الذي يمكن أن يصيب الإنسان، وتأتي تسميته بهذا الاسم من الأعراض التي يسببها، مثل تورم مؤلم في العقد اللمفاوية أو "دّبْل" في الفخذ أو الإبط.

وأُطلق على المرض، في الماضي "الموت الأسود"، في إشارة إلى موت أجزاء في الجسم، مثل أصابع اليد وأصابع القدم، بسبب المرض.

يشعر المصاب عادة بالطاعون الدبلي بإعياء بعد يومين إلى ستة أيام من الإصابة.

وتشمل الأعراض، بخلاف تورم العقد الليمفاوية، التي يمكن أن تكون كبيرة مثل حجم بيضة دجاجة، حدوث حمى وقشعريرة وصداع وآلام في العضلات وإجهاد.