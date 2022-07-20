عاجل.. لافروف يعلن اعتزامه زيارة عدة دول أفريقية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 20 يوليه 2022

متابعات_الخليج 365

أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، اعتزامه زيارة عدد من الدول الأفريقية من بينها مصر وإثيوبيا.



يأتي ذلك بعد إعلان المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، أن الرئيس فلاديمير بوتين يخطط لعدة جولات خارجية خلال الخريف المقبل، مؤكدا أن الاستعدادات من أجلها تجري على قدم وساق.

وقال بيسكوف: "في المستقبل القريب، لنقل في الخريف، هناك عدة زيارات لبوتين يجري التخطيط لها ووضعها على الأجندة".

ولم يذكر بيسكوف الدول التي سيزورها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بحسب ما نقلت وكالة "تس" الروسية للأنباء.

وجاءت هذه التصريحات في أعقاب قمة طهران، الثلاثاء، التي شارك فيها بوتين إلى جانب نظيريه الإيراني إبراهيم رئيسي والتركي رجب طيب أردوغان.